In Calabria i dati del mercato del lavoro e l’aumento della disoccupazione costituiscono un vero e proprio allarme sociale. Il tema del lavoro deve tornare ad essere al centro dell’azione politico-amministrativa ad ogni livello istituzionale. Il Partito democratico continua a incalzare il governo regionale, come dimostra l’importante attività consiliare in materia di politiche per il Lavoro portata avanti dal consigliere regionale Raffaele Mammoliti: decine di interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze finalizzate a tutelare le istanze e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici per superare le condizioni di precariato e insicurezza che condannano la Calabria alla marginalità economica e sociale. Una nutrita attività condotta in Consiglio regionale, che il consigliere Raffaele Mammoliti illustrerà nel corso di un incontro che si terrà giovedì 1 giugno alle 10, nella sede regionale del Pd, in via Del Mare a Lamezia Terme, alla presenza del senatore Nicola Irto, segretario regionale dem, e di amministratori e dirigenti democrat. Collegato da remoto l’on. Cesare Damiano della Direzione del Partito, già ministro del Lavoro.