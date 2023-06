PD Calabria: “Serve un piano straordinario per il lavoro”

Il Pd della Calabria organizzerà una Conferenza di programma per mettere al centro dell’agenda politica il tema del lavoro. A renderlo noto, in un incontro a Lamezia Terme, il consigliere regionale del Pd Raffaele Mammoliti, che ha fatto il punto sull’azione dei democrat alla Regione in un’iniziativa alla quale hanno portato il loro contributo, da remoto, il segretario regionale del partito, il senatore Nicola Irto, e Cesare Damiano, già ministro del Lavoro.

“L’iniziativa di oggi – ha esordito Mammoliti – ha un duplice obiettivo: offrire una informazione sull’azione politico-istituzionale messa in campo in Consiglio regionale sui temi del lavoro e dare un contributo alla Conferenza regionale di programma lanciata dal segretario Irto. Vogliamo animare un dibattito per dare profilo strategico e consistenza programmatica a un partito che come primo elemento deve partire dal lavoro. In Calabria – ha rilevato il consigliere regionale del Pd – abbiamo i dati della disoccupazione più alta d’Italia e i dati dell’occupazione più bassa d’Italia. Tutto questo però a fronte di una quantità di strumenti e di risorse che se utilizzati bene potrebbero dare risposte occupazionali positive. Basterebbe che il governo regionale mettesse a fuoco e a sistema questa quantità di risorse e di strumenti per realizzare l’obiettivo al quale noi puntiamo, un piano straordinario per il lavoro in Calabria per dare risposte soprattutto ai giovani”.

Per Irto “il Pd deve porre un’alternativa, anche nello scontro politico con il centrodestra noi dobbiamo rilanciare sui temi come quello del lavoro. Noi – ha sottolineato il segretario regionale del Pd – dobbiamo arrivare a una Conferenza di programma in Calabria, che non deve parlare di mille cose ma di 4-5 grandi questioni tra cui il cuore centrale è il lavoro, che abbraccia tanti aspetti”. Infine, Damiano ha sottolineato come “quella di una conferenza regionale sul lavoro è un’ottima proposta e il fatto che a lanciarla sia la Calabria è un bel segnale. Credo che questa idea dovrebbe navigare regione per regione, dal basso verso l’alto per poi confluire in una conferenza nazionale”.