Simone Alessio, giovane atleta calabrese del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato una meravigliosa medaglia d’oro nella categoria -80Kg maschili ai Campionati del Mondo di Taewkondo che si stanno svolgendo al Crystal Hall di Baku in Azerbaijan.

Il 23enne dei Vigili del Fuoco, leader del Ranking di qualificazione olimpica e mondiale nella propria categoria di peso, ha dominato con sicurezza, determinazione e concentrazione tutti gli incontri che lo hanno portato sul gradino più alto del podio senza mai perdere neppure un rounds.

Un cammino senza sbavature per l’atleta delle Fiamme Rosse, nel quale ha regolato nettamente nei primi due incontri il cinese Hao Tang ( 8-0, 12-0) e il croato Matej Nikoloc (4-0, 2-0). Ai quarti, in una sorta di finale anticipata, ha avuto la meglio sul sud coreano Woo Hyeo Park, campione del mondo uscente, al termine di un incontro di altissimo livello chiuso in due rounds con il punteggio di 2-1 e 5-3.

In semifinale ha superato d’esperienza per 2-0 il sorprendente colombiano Miguel Trejos Salas mentre in finale ha controllato e dominato lo statunitense Carl Alan Nickolas sempre con il punteggio netto di 2-0.

Simone Alessio, di Sellia Marina, cresciuto nelle fila del G.S. VV.F. “Gesualdo” di Catanzaro, sotto la guida del maestro C.S. Francesco Laface, già campione del mondo nella cat. -74kg nel 2019, consolida così la sua prima posizione nel ranking olimpico aggiungendo un altro tassello alla sua partecipazione ai Giochi di Parigi 2024.