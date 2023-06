La Basket Academy Catanzaro è campione regionale under 19

Basket Academy Catanzaro è campione regionale Under 19. Ha battuto Botteghelle Basket Reggio Calabria 74-69. Soltanto nell’ ultimo minuto di gara gli aquilotti giallorossi hanno avuto la meglio sugli indomiti e scatenati baby reggini. Questi ultimi sono riusciti a chiudere in vantaggio, seppur lieve, i primi tre quarti, peraltro giocati tutti punto a punto, con continui cambi di vertice. Botteghelle ha difeso molto bene nei primi due tempini, riuscendo ad imbrigliare i cecchini catanzaresi, Sipovac, Giglio e Guarnieri, spesso costretti a soluzioni affrettate ed imprecise. Reggini più spigliati ed opportunisti e catanzaresi contratti ed imprecisi. Questa la fotografia del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi l’Academy sembra più tonica e concentrata, difatti, riduce lo scarto dal Botteghelle ad una sola lunghezza nel punteggio di fine quarto, ma soprattutto sembra cominciare a far girare più proficuamente la palla, capitalizzando maggiormente gli schemi e recuperando la verve realizzativa di Sipovac e Giglio, i quali fin lì sono apparsi meno efficaci dei reggini, Viglianisi, Pucinotti e Ripepi. Ultimo tempino al cardiopalma, con punteggio sempre in bilico e tasso agonistico elevato. L’equilibrio viaggia spedito fino all’ultimo minuto di gara, allorquando Sipovac e Giglio si riprendono la scena, conducendo gli aquilotti giallorossi alla vittoria di questa combattuta e vibrante partita, che ha legittimato il primato delle due compagini, autentiche portabandiera del basket giovanile calabrese. L’ Academy è campione regionale Under 19, concludendo imbattuta il campionato, nondimeno preparandosi a riproporre lo stesso roster nella prossima stagione, forse in Eccellenza, atteso che nessuno di loro ha più di diciotto anni, anzi, ben tre non superano i sedici. Staff tecnico giallorosso molto soddisfatto del titolo e della maturità del team dimostrata nell’ultimo e decisivo minuto di gara, laddove si è deciso l’incontro ed il titolo.

BASKET ACADEMY CATANZARO-ASD BOTTEGHELLE BASKET 74-69

(18-19; 38-43; 55-56)

CATANZARO

Basile 9, Corradino 2, Chiarella 4, Fall, Guarnieri 8, Foure 6, Sipovac 24, Giovannini 4, Malvaso, Pullano C., Manasia, Giglio 17.

All. Parentela, primo ass. Sabbatino, secondo ass. Cattani

BOTTEGHELLE

Schiavone 5, Sorbara 4, Ielo 6, Surace 5, Amedeo, Rizzieri 2, Alescio 5, Mazza 3, Viglianisi 18, Ripepi 8, Pucinotti 13, Zirilli.

All. Viglianisi, primo ass. Alescio

Arbitri: Cristarella, Mafrici