La procura di Castrovillari ha disposto il sequestro della ‘Pollino Rafting’, la società che si è occupata dell’organizzazione del rafting sul fiume Lao per un gruppo di studenti e insegnanti nel corso della quale si è verificato l’incidente in cui è morta Denise Galatà. In seguito all’incidente, inoltre, il sindaco di Papasidero Fiorenzo Conte ha firmato un’ordinanza con la quale viene interdetto fino a data da destinarsi l’accesso al fiume Lao.