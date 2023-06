Agroalimentare, gemellaggio tra Calabria e Veneto tra olio e prosecco

Un abbraccio virtuale identitario, istituzionale ed enogastronomico. Ma anche pregno di cultura e salute. L’Olio di Calabria Igp, ancora una volta, non si ferma al solo territorio calabrese. In terra veneta, presso la storica “Locanda Condo” a Col San Martino, il rinnovo del gemellaggio tra due eccellenze italiane. L’olio calabrese, appunto, ed il Prosecco Docg che non ha bisogno di presentazioni. Il presidente del Consorzio Igp Olio di Calabria, Massimino Magliocchi, ha voluto fortemente abbinare gusti e tradizioni. Incontrando a Treviso gli operatori Ho.re.ca del territorio con cui si è condiviso un “percorso” culinario che va avanti da anni.

“Abbiamo voluto fare assaggiare il pesce della nostra terra e l’immancabile olio calabrese con abbinamenti al Prosecco Docg che hanno valorizzato, maggiormente, le pietanze e le degustazioni”, ha rimarcato il presidente Magliocchi, a margine dell’evento.

Calabria e Veneto insieme, dunque, per una importante collaborazione tra prodotti e tra persone. “Puntiamo da sempre alla crescita dell’olio Igp di Calabria coinvolgendo l’Italia. Non si tratta di singole iniziative o singoli episodi. L’Olio calabrese può abbracciare tutti i territori, tutti i palati, tutti i cittadini. Il nostro primario obiettivo è quello di fare conoscere le proprietà del prodotto, la qualità finalmente accertata e le mille sfaccettature legate alla bontà del vero oro di Calabria”, le parole di Magliocchi. Due giorni intensi in terra veneta che hanno trovato appendice anche nel corso di un incontro politico- istituzionale a Silea, provincia di Treviso.

“Dall’agricoltore al legislatore”, il titolo del convegno cui ha partecipato, in qualità di relatore, anche il presidente Massimino Magliocchi. Per il Veneto, presenti Bruno Rossetto, imprenditore agricolo e vitivinicolo e consigliere comunale di Silea e Tommaso Razzolini, Consigliere regionale. Ma anche il capo gruppo FdI di Silea Pierantonio “Tono” Conte e Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di FdI. Intervenuta l’On. Marina Marchetto Aliprandi, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. In collegamento da Israele il Senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione Agroalimentare del Senato.

A dialogare con il presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp Magliocchi anche il Sindaco di Silea Rossella Cendron ed altre autorità locali e del territorio, oltre che un numeroso pubblico. Il progetto è denominato “Agricoltura, pronti per fare bene”, con tutti gli operatori del settore agricolo e agroalimentare a supporto della buona politica. “Competenza ed esperienza a sostegno della difesa e dello sviluppo delle nostre eccellenze e della nostra biodiversità”, il messaggio di Magliocchi e dell’olio Igp di Calabria. Bere bene e mangiare meglio, Nord e Sud, insieme.