SAN DEMETRIO CORONE(CS)/ Sette colpi di pistola sono stati esplosi, la scorsa notte, contro le vetrate dell’Accademia del gusto a San Demetrio Corone, azienda di proprietà del sindaco Ernesto Madeo. Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale. “Un grave atto intimidatorio – è scritto in una nota – che ferisce la nostra comunità in maniera indelebile e che non colpisce solo il sindaco, ma l’intero paese, mai all’attenzione delle cronache giudiziarie. La nostra amministrazione comunale, insediatasi da un anno e sette mesi, che fa del rispetto della legalità e del dialogo sano con i cittadini il fondamento della propria azione amministrativa e politica, non si farà certo condizionare, ma chiede un forte sostegno alla cittadinanza e a tutte le forze politiche, sociali, economiche e sindacali che operano nel territorio. Uniti non consentiremo a chi vuole minare la stabilità del nostro paese di riuscire nel suo intento”.