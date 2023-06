CORIGLIANO-ROSSANO(CS)/ Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e dei distaccamenti di Corigliano Rossano e vigili del fuoco volontari di Trebisacce sono impegnate dalle ore 17.40 circa nel centro storico di Corigliano Calabro per il crollo di un solaio in un edificio di 4 piani adibito ad abitazione. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo dalle macerie. Il ferito, cosciente, è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Le squadre dei soccorritori sono attualmente impegnate nella messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto anche i carabinieri.