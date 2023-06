“È giunto il momento che il presidente Occhiuto si occupi seriamente della sanità calabrese. I dati di Agenas dicono che siamo sempre ultimi in tutte le macroaree della sanità puxbblica regionale: la situazione per i cittadini (e per i medici) è grave, siamo in una crisi profonda. Invece di inventarsi iniziative mediatiche e di corto respiro come i portali sanibook e i rilevatori, o importare i medici cubani, si avvii una nuova fase basata sulle idee e la modernizzazione della sanità. Un netto cambio di rotta”. Così Francesco Esposito, segretario nazionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu, ora Fmt (Federazione medici del territorio). “Si diano certezze alle Asp ed alle aziende ospedaliere – aggiunge Esposito – puntando intanto sulla riorganizzazione dei servizi e sul rinnovo della governance: si chiuda la stagione dei Commissari e si nominino i direttori generali. Si dia poi un futuro ai giovani medici calabresi con assunzioni a tempo pieno. Si riformi il 118: c’è l’occasione di stabilizzare i professionisti con il passaggio alla dipendenza, si faccia senza indugi. Si dia applicazione alla riforma del territorio e delle cure primarie sollecitando l’applicazione dell’Accordo integrativo regionale (Air). Si investa nei pronto soccorso con incentivi ai medici”. “Il presidente si è fatto nominare commissario – sottolinea ancora Esposito – ha quindi il potere di dare una svolta alla nostra sanità, ma lo faccia, anche accettando le critiche, i suggerimenti e le proposte, di chi è in prima linea: ne faccia tesoro per migliorare la sanità calabrese. Si cambi rotta, se non ora, quando?”.