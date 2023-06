Piccari a Mattia: “Per i musei servono competenze, non solo soldi”

CATANZARO – Mi vedo costretto, mio malgrado, a replicare al consigliere provinciale Paolo Mattia che mi chiama in causa quale presunto “mandante” di una nota stampa firmata dal presidente della Commissione consiliare Turismo del Comune di Catanzaro.

Lo faccio non per smentire un’evidente e del tutto infondata illazione che non merita certo considerazione, bensì per il rispetto che devo al ruolo che ricopro e all’istituzione che mi onoro di rappresentare da tre anni a questa parte. Non userò infatti questo spazio per ricordare al consigliere, forse troppo giovane per averne contezza, dei miei trascorsi professionali da operatore del mondo culturale da più di 30 anni.

Mi rincresce, piuttosto, che il consigliere Mattia, che ha assunto la delega alla Cultura, non riconosca (o magari non conosca proprio) il lavoro prodotto dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro su tutto il territorio calabrese in ordine alla valorizzazione e alla promozione dell’arte e della cultura. Eppure, una semplice ricerca online gli restituirebbe centinaia di articoli di stampa dettagliati. Chi gli ha suggerito di scrivere la nota avrebbe quantomeno potuto informarlo.

Sgombrato il campo da questioni personali e fugati i dubbi sui risultati ottenuti dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro in questi ultimi anni, sono lieto di apprendere da una voce istituzionale autorevole, com’è quella del consigliere Mattia, che la Provincia sta lavorando per reperire i fondi necessari a garantire una gestione seria che sappia valorizzare i magnifici patrimoni che i nostri musei provinciali conservano. D’altronde, che i musei provinciali da qualche anno a questa parte abbiano delle enormi difficoltà è certificato dai numeri dei visitatori.

Prendo atto, tuttavia, che per il consigliere Mattia, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro non sia degna di essere consultata se si parla di gestione dei musei. Mi auguro solo che le scelte sulla gestione che saranno fatte dagli interlocutori istituzionali indicati da Mattia mettano al centro le conoscenze tecnico-giuridiche, i contatti e le competenze specifiche necessarie a tutelare e valorizzare per come lo meriterebbero gli spazi espositivi e ciò che di prezioso essi contengono. Perché no, non bastano i soldi e la buona volontà.

Infine, solo una precisazione: sono felice che il patrimonio culturale sia stato espunto dal piano delle alienazioni della Provincia da parte dell’amministrazione di cui era ed è componente Mattia, tuttavia devo rilevare che a mettere tutto il patrimonio in quel piano, esponendo la città, la provincia e l’intera Calabria ad un rischio di spoliazione senza precedenti era stata la stessa amministrazione di cui Mattia era ed è componente.