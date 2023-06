Catanzaro sarà location dell’anteprima nazionale del tour della star del cinema Russell Crowe, che svestirà i panni di attore per indossare quelli di cantante e chitarrista il prossimo 20 giugno sul palco del Teatro Politeama. Un evento straordinario che aprirà la marcia di avvicinamento verso la ventesima edizione del Magna Graecia Film Festival.

A presentarne i dettagli il fondatore e direttore artistico Gianvito Casadonte: “Un motivo di grande orgoglio vedere un divo del calibro di Russell Crowe scegliere Catanzaro per iniziare il suo tour italiano che proseguirà a Roma, Taranto e Bologna. Il Premio Oscar sarà in Calabria per tre giorni con il suo gruppo di 25 elementi che conta tantissimi talenti straordinari. C’è tanta voglia di fargli conoscere le bellezze del nostro territorio, questa è una opportunità di promozione importante per la nostra regione. Raccontare al resto del mondo che Catanzaro è un luogo bellissimo si può e si deve fare. Si potrà accedere al concerto, inoltre, con prezzi assolutamente popolari, i più bassi rispetto agli altri appuntamenti del tour, confermando la volontà di avvicinare più fasce di pubblico possibili ache ha sempre caratterizzato il Magna Graecia Film Festival”.

Russell Crowe a Catanzaro riceverà la Colonna d’Oro alla carriera realizzata dal brand G.B. Spadafora. Si esibirà insieme al suo gruppo Indoor Garden Party, affiancato dai The Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorraine O’Reilly, per un viaggio musicale tra echi rock, country e folk. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha parlato “di un altro regalo ad effetto che Casadonte ha voluto fare al Capoluogo e a tutti i catanzaresi. L’amministrazione si sta attrezzando per poter ospitare al meglio Russell Crowe, ma anche la città deve comprendere fino in fondo quanto sia importante un evento come il MGFF, il più importante di questa Regione e non solo, custodirlo e proteggerlo per valorizzarlo ancora di più”.

Le prevendite, al costo compreso tra i 22 e i 70 euro per la poltronissima, sono disponibili online sul portale www.liveticket.it/ politeamacatanzaro.