E’ in corso da lunedì sera una maxi operazione di soccorso nel mar Jonio. Secondo quanto riferisce il giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, l’unità Diciotti della Guardia Costiera farà sbarcare nelle prossime ore 900 migranti tra la Calabria e la Sicilia: 500 a Reggio Calabria, 200 a Messina e 200 a Catania. Inoltre, una motovedetta della Guardia Costiera con a bordo un centinaio di migranti è attesa per questa sera alle 21 nel porto di Catania, dove approderà qualche ora più tardi una unità Frontex con a bordo 151 migranti. Infine, un gruppo di 86 migranti sarà fatto sbarcare per le 18.30 circa a Roccella Jonica.