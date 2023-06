“Per noi rimane una straordinaria, grande opportunità di crescita, di sviluppo e di coesione, da cogliere positivamente e da inserire in una strategia complessiva di investimenti infrastrutturali in Sicilia e in Calabria”. A dirlo Luigi Sbarra segretario della Cisl a Messina a un convegno del sindacato sul Ponte sullo Stretto. “La realizzazione dell’opera – prosegue – porterà tanta occupazione, si stima in centomila nuovi posti di lavoro che è una grande risposta al bisogno di occupazione di queste due regioni. Ecco perché pensiamo che l’opera va sostenuta perché consente continuità territoriale alla Sicilia collegandosi con il Continente, ma è una straordinaria opportunità per collegare l’intero Paese all’Europa facendogli giocare da protagonista un ruolo importante nel Mediterraneo. Pensiamo – sottolinea il segretario della Cisl – che sia la volta buona nel senso che vediamo tanta volontà politica abbiamo un decreto approvato nei due rami del Parlamento, registriamo tanta disponibilità anche dall’Europa. Il tema oggi – ha osservato Sbarra – è quello di passare dalle parole ai fatti, lavorare per un progetto esecutivo e soprattutto ragionare sui costi finanziari dell’opera con risorse che è possibile ricercare in Italia, in Europa, ma anche con un possibile intervento del sistema privato”.