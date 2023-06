E’ stato consegnato ufficialmente ieri mattina alla comunità scolastica l’edificio dell’Istituto Comprensivo Corrado Alvaro-Giudice Scopelliti, nella zona sud di Reggio Calabria, interessato da una recente attività di restyling programmata dall’Amministrazione comunale reggina. Presenti l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Reggio Calabria Lucia Nucera e la Dirigente Scolastica dell’Istituto Adriana Labate che hanno insieme tagliato il nastro della struttura rinnovata. “Una bella giornata per l’intera comunità scolastica, è sempre un piacere – ha affermato l’Assessora Nucera – quando vediamo questi bambini sorridere con soddisfazione per una bella notizia. In questo caso si tratta di un impegno rispettato da parte dell’Amministrazione comunale, che aveva programmato da tempo il restyling dell’edificio. Ovviamente si tratta di una prima parte degli investimenti operati dal Comune su questo Istituto Comprensivo in quanto la nostra intenzione è quella di completare la dotazione infrastrutturale con il rinnovo della palestra scolastica. Oggi consegniamo alla scuola un edificio più sicuro e bello, in linea con le aspettative dei bambini e delle loro famiglie”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Adriana Labate. “Ci troviamo ad assistere alla rinascita di uno storico edificio scolastico, un evento ricco di molteplici significati” – ha affermato a margine della cerimonia.