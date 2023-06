Legambiente: “In Calabria 2.187 Mw da fonti rinnovabili”

“In Calabria sono presenti 2.817 Mw di potenza installata da fonti rinnovabili nel 2022, con oltre 35 mila impianti attivi nel territorio regionale. Rispetto all’anno precedente sono stati installati 52 Mw di nuova potenza rinnovabile elettrica di cui l’83% è caratterizzato fotovoltaico, seguito poi dall’eolico. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 2021 è di 5.239 Gwh pari al 33% del totale dell’energia elettrica prodotta sul territorio regionale”. Sono alcuni dei dati relativi alla calabria contenuti nella XVII edizione del Rapporto “Comuni Rinnovabili” di Legambiente. “Entrando nel dettaglio dei territori – è detto nel rapporto – in tutti i 404 Comuni calabresi è presente almeno un impianto fotovoltaico che sia su edifici residenziali o aziendali, sui tetti di enti pubblici o privati, sospesi o a terra. Sono invece 91 i Comuni in cui è presente almeno un impianto di eolico, tra grande e minieolico, 42 i Comuni in cui è presente il mini-idroelettrico. Infine, sono 28 i Comuni in cui è presente almeno un impianto da bioenergie, che sia da biomasse solide, liquide o gassose per la produzione non solo di energia elettrica ma anche termica. Interessante anche il dato dei Comuni che possiamo definire 100% rinnovabili elettrici che nel 2022 sono 106, pari 26,2% del totale di quelli presenti nella regione”. “I dati ci raccontano – afferma Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria – di una progressiva e costante crescita delle installazioni di impianti di energia rinnovabile sul territorio calabrese. Si tratta di numeri importanti, ma ancora insufficienti visto l’elevato potenziale complessivo della nostra regione. Anche in Calabria, affrontare la crisi climatica – aggiunge Parretta – significa combattere la crisi energetica e creare a livello territoriale occasioni di sviluppo economico e sociale. I prossimi anni dovranno essere caratterizzati da importanti installazioni da fonti rinnovabili, realizzati con procedure certe, trasparenti e sostenibili e con i dovuti controlli: dai grandi impianti alle comunità energetiche che rappresentano un elemento importante contribuendo anche a limitare la povertà energetica. In Calabria occorre sviluppare il fotovoltaico sui tetti e sulle aree compromesse (discariche, cave, etc), il moderno agrivoltaico, l’eolico a terra e offshore, ed ancora la produzione di biogas e biometano e l’idrogeno verde”. Per la presidente di Legambiente Calabria “l’Amministrazione regionale va, invece, nella direzione sbagliata quando insiste nel progetto di costruzione del rigassificatore di Gioia Tauro. Sui temi energetici si decide il futuro: percorrere con decisione la strada delle rinnovabili è l’unico modo per uscire dalla crisi creando occasioni di lavoro ed allo stesso tempo tutelando l’ambiente e la salute”.