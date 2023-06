Catanzaro/ Sport e Salute, Progetto Intergenerazionale OVER 60 a Gagliano

CATANZARO/ Nella palestra della Scuola Media Galati di località Gagliano di Catanzaro lo staff tecnico del Team Golden TAEKWONDO GUERRA formato dai maestri Tonino, Maria Fragale, Anna Guerra e dagli assistenti Giampaolo Mungo e Paola Nocera dal mese di Aprile scorso stanno portando avanti a pieno ritmo il “Progetto Intergenerazionale OVER 60” promosso da Sport e Salute e realizzato dalla FITA in collaborazione con gli esperti della facoltà di Scienze Motorie dell’Università Magna Grecia di Catanzaro con la direzione del docente Salvatore Chiodo del Centro Studi FITA di Roma. Puntuali ogni martedì e giovedi , i giovani “nonni “ si ritrovano in palestra e indossano il Dobok per partecipare all’allenamento adattato in contemporanea ai propri nipoti. Il progetto pilota, mira a far avvicinare la popolazione non più giovane alla pratica degli arti marziali che induce benessere sia a livello mentale che fisico: la prova viene dall’evidenza scientifica (supportata da studi di nove università italiane, tra le quali l’UMG di Catanzaro) che nelle azioni di autodifesa in assenza di un avversario rinviene importanti benefici nel potenziamento dell’equilibrio e della forza muscolare, oltre che nel consolidamento dei processi cognitivi in termini di attenzione, velocità e gestione delle emozioni. “Ogni partecipante conta sull’assistenza di insegnanti qualificati , dal medico sociale e da 2 fisioterapisti sempre disponibili per questo tipo di progetto – chiariscono il maestro benemerito Tonino Guerra, e il direttore sportivo Giampaolo Mungo. Mentre la FITA mette a disposizione, a titolo completamente gratuito, il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività motoria, così come le spese per l’assicurazione sanitaria e le visite mediche, L’Università Magna Grecia di Catanzaro attraverso incontri collegiali programmati, monitora i partecipanti attraverso specifici test, attraverso i quali si puo’ dedurre l’apprendimento ed il miglioramento psicofisico . Infatti giovedì 11 maggio scorso, per effettuare le individuali valutazioni motorie, sotto la guida del “Tester” e ricercatore UMG Dott. Federico Quinzi, della dottoranda di ricerca Greco Francesca , dei tecnologi UMG – Marco Spadafora e Folino Katia e della studentessa magistrale Scienze motorie UMG – Stefania Pedullà, nella palestra Galati gli atleti “nonni” del Team TaeKwonDo Guerra sono stati sottoposti dapprima ad una valutazione delle loro caratteristiche antropometriche e successivamente ad un batteria di Test per valutare i diversi aspetti delle componenti dell’efficienza fisica quali la forza degli arti superiori e inferiori, la mobilità, la capacità aerobica, l’equilibrio, la coordinazione oculo-manuale e i tempi di reazione. La finalità è quella di promuovere uno stile di vita sano che possa interrompere la sedentarietà e favorire una condivisione di esperienze tra generazioni diverse, quali, appunto, nonni e nipoti”. Mentre i nipoti eseguono i loro esercizi, i nonni fanno altrettanto, in maniera un po’ più “morbida”, ma ugualmente efficace.