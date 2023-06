SOVERATO(CZ)/ Nella mattinata odierna, i militari della Compagnia Carabinieri di Soverato hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza ad un bar, sito nella piazza centrale di San Vito sullo Ionio.

Il provvedimento è stato emesso dalla Divisione P.A.S. della Questura di Catanzaro, dopo una serie di controlli effettuati dai Carabinieri del NOR di Soverato unitamente a militari della locale Stazione, che hanno riscontrato come quel locale fosse divenuto, oramai da tempo, luogo di abituale ritrovo di pregiudicati e zona di spaccio di sostanze stupefacenti anche di tipo cocaina.

Proprio per tale motivo l’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Questura, ha ritenuto di dover intervenire in maniera più incisiva ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.. Tale norma prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio pubblico, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La licenza è stata sospesa per quindici giorni. Nella proposta di chiusura dei Carabinieri sono stati evidenziati più di 28 controlli e 59 soggetti identificati, in un arco temporale compreso da luglio 2018 a marzo scorso, nonché sono stati riscontrati reati di stupefacenti e trovate in loco persone con gravi precedenti penali o di polizia.

Il monitoraggio dei pubblici esercizi continuerà ad essere, anche in vista della stagione estiva, uno tra i primari obiettivi dell’Arma soveratese che continuerà a collaborare in stretta sinergia con la Questura di Catanzaro, in un’ottica di riqualificazione del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità.