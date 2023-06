“L’atto intimidatorio di qualche giorno fa alla sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti e quello al sindaco di San Demetrio Corone, Ernesto Madeo, richiamano ancora una volta l’attenzione sul fenomeno, troppo ampio quanto vile, dell”avvertimento intimidatorio ai sindaci che con coraggio affermano la cultura della legalità negli enti e istituzioni che rappresentano e guidano”. Con queste parole Enza Rando (nella foto), Responsabile PD per il Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza, condanna gli atti intimidatori di questi giorni in provincia di Reggio Calabria e Cosenza e “ribadisce la necessità di tutelare gli amministratori locali con un cordone politico e sociale diffuso e trasversale alla politica e alla società civile”. “Questi sindaci sono lo Stato, la parte sana del Paese – continua la dirigente PD – e chi cerca di intimidirli è invece il cancro che vorrebbe infettare l’intero sistema. Ecco perché una lotta efficace ai fenomeni mafiosi deve passare anche dalla coesione della società e dei territori nel contrastare soprattutto il disagio sociale e liberare i territori dal radicamento mafioso”. “I sindaci oggetto di questi atti non sono eroi – afferma ancora la parlamentare – ma cittadini che nella loro funzione si prendono cura della cosa pubblica avendo legalità, trasparenza e bene collettivo come metodo di lavoro. Per questo vanno tutelati, va tutelato il loro lavoro, la loro passione al servizio delle comunità”, conclude la senatrice.