Startup/Pmi, manifestazione d’interesse per partecipare a Smau Milano 2023. Varì: “Occasione per accelerare modelli di open innovation”

Smau, congiuntamente al dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione Calabria, ha aperto una manifestazione di interesse rivolta alle startup di Regione Calabria interessate a prendere parte a Smau Milano (FieraMilanoCity, 18-19 ottobre 2023). Si darà la possibilità ad una selezione di 10 startup e Pmi innovative calabresi di partecipare all’evento.

Smau è oggi un’articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all’innovazione; si sviluppa in un roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano, tappe all’estero a Parigi, Berlino, Londra e San Francisco. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale.

La partecipazione all’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione e favorire processi di cross-fertilization interregionale e internazionale. L’iniziativa, avviata congiuntamente alla Regione Calabria, dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, è finanziata nell’ambito del Piano di azione e coesione (Pac) 2014/2020 Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.

“Anche per questa edizione – sostiene l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì -, l’amministrazione regionale sarà presente a Smau per sostenere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali di dieci startup e Pmi innovative calabresi”.

“E’ fondamentale per il governo Regionale – prosegue Varì – sostenere azioni di ricerca e sviluppo, innovazione e competitività delle imprese. Siamo consapevoli che l’ecosistema dell’innovazione in Calabria è una componente fondamentale e preziosa per lo sviluppo dell’intero territorio. E, in questa direzione, la presenza a Smau rappresenta non solo un’importante vetrina promozionale ma, soprattutto, un’occasione per le nostre talentuose imprese di fare rete consentendo loro di accelerare i propri modelli di business in un’ottica di open innovation”.

A CHI SI RIVOLGE

L’opportunità di prendere parte a Smau Milano 2023 è riservata a startup/Pmi in possesso dei seguenti requisiti: sede legale e/o operativa in Regione Calabria; contenuto innovativo del prodotto o servizio presentato; prodotto o servizio b2b o, se b2c, con interesse a partnership industriali e/o finanziarie; prodotto o servizio già industrializzato e pronto per il mercato, con interesse a sviluppo internazionale; linee tecnologiche di sviluppo coerenti con gli ambiti della Smart specialization strategy di Regione Calabria; disponibilità di referenze (clienti o PoC già realizzati) o, in alternativa, avere nella compagine sociale un’impresa già consolidata o essere stati oggetto di un investimento. Si specifica che verrà assegnata priorità alle startup/Pmi innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

I SERVIZI OFFERTI

Le startup selezionate per la partecipazione a Smau Milano avranno a disposizione i seguenti servizi e saranno coinvolte nelle seguenti attività e momenti di networking che si svolgeranno durante l’evento Smau Milano, per stimolare il loro incontro con potenziali clienti e partner, ma anche con gli investitori internazionali partecipanti all’iniziativa ItaliaRestartsUp organizzata dentro Smau Milano in collaborazione con ICE: Disponibilità di un proprio spazio espositivo di 4 mq in cui approfondire le relazioni di business e i contatti avviati nelle diverse occasioni di incontro organizzate nel corso dell’evento; Coinvolgimento in una sessione speed pitching in cui presentare la propria attività ad un pubblico di imprenditori e decisori aziendali in funzione del target di imprese a cui ci si rivolge. Possibilità di partecipare agli incontri one-to-one organizzati con gli investitori internazionali nell’ambito di ItaliaRestartsUp, l’iniziativa che si svolge dentro Smau Milano organizzata in collaborazione con ICE. Visibilità nel sito con una pagina dedicata. Visibilità nel sito presso tutti i preregistrati appartenenti al proprio settore di riferimento, mediante suggerimento alla visita e alla prenotazione di un incontro all’evento presso lo stand attraverso la funzione “Segna in Agenda”. Servizio di assessment dedicato con la direzione Smau. Disponibilità di illimitati inviti elettronici per proprie attività di invito a clienti o prospect, che possono beneficiare dell’ingresso gratuito all’evento utilizzando un codice invito offerto dalla singola startup. Presentazione della propria offerta di servizi attraverso l’inserimento negli Startup Safari, tour guidati della Fiera per settore di attività, nei quali i visitatori vengono accompagnati da apposito personale preparato da SMAU, per scoprire e incontrare l’offerta di innovazione dedicata al proprio settore di appartenenza. Al termine della manifestazione ogni startup riceve le anagrafiche profilate delle imprese che hanno visitato il proprio stand grazie agli Startup Safari, per essere certi di non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di incontro con i propri potenziali clienti. Trasferimento a fine manifestazione ad ogni startup del database profilato dei visitatori che hanno dichiarato di essere interessati alla loro offerta e quello dei visitatori che hanno utilizzato l’invito elettronico offerto dall’espositore. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico della startup.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I proponenti in possesso dei requisiti indicati potranno inviare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione all’evento entro il giorno 23 giugno ore 13.00 compilando il form di candidatura al seguente link: https://www.smau.it/candidatura-startup.