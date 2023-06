“È una piacevolissima circostanza che il ministro Valditara abbia voluto presentare ‘Agenda Sud’ partendo dalla Calabria”. Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nel corso dell’incontro nella sede della Regione a Catanzaro con il ministro all’Istruzione e al Merito, Giuseppe Valditara nell’ambito della presentazione del piano “Agenda Sud” contro la dispersione scolastica. “I divari territoriali – ha aggiunto Occhiuto – si colmano partendo dalla scuola, che è il luogo in cui si costruiscono le condizioni per ridurre i divari. Per questo ho sempre sostenuto che la scuola dovrebbe essere tenuta fuori dalla discussione sull’autonomia differenziata perché bisogna consentire a tutti di potersi formare sia che viva a Crotone sia viva a Bergamo. Questo piano nazionale punta sul recupero della dispersione scolastica, che è un problema molto grave in Calabria, siamo la regione con la maggiore incisione dopo la Sicilia. Le istituzioni devono concorrere con le scuole e le famiglie a recuperare il deficit. Ci sono realtà del nostro territorio dove la ‘ndrangheta ha fatto danni antropologici, bisogna intervenire – ha sostenuto il presidente della Regione Calabria – fornendo strumenti alternativi e solo lo Stato può dare quei diritti che le organizzazioni criminali distruggono”.

A sua volta la vicepresidente della Giunta regionale con delega all’istruzione, Princi, ha definito la visita di Valditara «una pagina importante perché viene presentato l’ambizioso progetto ‘Agenda Sud’ proprio in Calabria”, specificando che “comunque sta lanciando iniziative strategiche, lanciando anzitutto l’Osservatorio per il diritto allo studio: il nostro slogan è ‘più istruzione meno dispersione’. L’Osservatorio ci consentirà di georeferenziare le aree a bollino rosso, su cui nei prossimi anni interverremo con fondi destinati, oltre 200 milioni, tante sono le risorse che la Calabria destinerà al contrasto della dispersione scolastica, finanziando quei comuni con i tassi di dispersione più elevato con interventi sul tempo scuola, mense, trasporti, palestre, servizi, aggregazione”.