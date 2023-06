Catanzaro, gli studenti dell’ITT “Bruno Chimirri” protagonisti di “THIS IS US”, manifestazione di fine anno scolastico. Prossimamente Speciale TV di RTC

Lo scorso 6 giugno al teatro Comunale di Catanzaro si è tenuta con grande successo “This is us” – “Questi siamo noi”, manifestazione di fine anno scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri” che ha rappresentato il modo di vivere l’esperienza didattica degli studenti protagonisti del loro processo di formazione.

Con il sostegno del Dirigente scolastico dott. Roberto Caroleo sono state condivise alcune delle esperienze progettuali realizzate dall’Istituto durante questo anno scolastico.

Noi@fuoriclasse, outdoor learning in collaborazione con il Reparto dei Carabinieri della Biodiversità di Catanzaro, un progetto di rivalutazione degli spazi verdi come luogo di apprendimento, conoscenza delle piante, compagne essenziali ed indispensabili della nostra vita, e attività di laboratorio che hanno portato alla realizzazione di un e-book, in lingua italiana ed inglese, sulle piante aromatiche officinali e autoctone.

Il dott. Carmine Lupia ed i professori Paola Chiodi, Antonella Pugliese, Francesca Arcuri, Giuseppe Giuliano ed Emanuela Talarico hanno guidato gli studenti nei vari momenti di questa splendida avventura.

Canterville Ghost, rilettura in chiave musicale in lingua inglese del racconto di Oscar Wilde, in cui gli studenti si sono esibiti nel ruolo di attori, ballerini, musicisti e cantanti, mettendosi in gioco con tutta la loro grinta e la loro voglia di divertirsi.

Il lavoro, che è stato realizzato attraverso attività di laboratorio, rappresenta una proposta metodologica di successo per il potenziamento della lingua inglese, attraverso la recitazione e il canto, inoltre l’intensa socializzazione ha permesso agli studenti di superare le barriere della timidezza, migliorando esposizione orale e abilità relazionali.

Determinazione ed entusiasmo di docenti e studenti hanno reso possibile la realizzazione del progetto e della rappresentazione teatrale finale.

La band composta dai proff. Marco Miceli, Federico Amato Conte, Pasquale Ferlaino, Piera Marincolo e dagli studenti Valentina Dara e Giuseppe Squillace; la scenografia curata dalla prof.ssa Rosanna Brancati; direttrici di scena le studentesse Noemi Sinopoli, Mariarita Fabiano e Valentina Armignacca; per le coreografie le prof.sse Domenica Fava e Maria Vittoria Marasco e le studentesse Giada Commisso, Maria Teresa Grotteria, Jennyfer Catizone, Martina Mazziotti, Rebecca Abate, Martina Melina, Gaia Catanzariti ed Erika Severino, per il gruppo di recitazione e la messa in scena le prof.sse Antonella Pugliese, Maddalena Costumato, Caterina Giardinelli, Rossella Mulè ed Emanuela Guzzo; per gli abiti di scena la prof.ssa Mattia Morabito, Benedetto Talarico e Gina Pellicanò; per la parte tecnica Francesco Zangari e gli studenti Casey Mauro e Aldo Valeo; attori gli studenti Francesco Angotti, Gabriele Barberio, Marika Tagliati, Christian Costantino, Chiara Caroleo, Giulio Valente, Giuseppe Mancuso, Mariachiara De Gregorio e Angela Corapi; narratori gli studenti Chiara Morabito, Alessia Morabito, Selene Bruscaglin, Miriam Talarico e Sabrina Aragona.

Immersi nel blu, defilè di moda con cui l’ITT Bruno Chimirri ha partecipato all’evento nazionale “Talents in the World Schools” che è stato ospitato dal 4 al 7 maggio nella Caserma “Piave” della Marina Militare, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo.

Il defilè è il prodotto finale dell’omonimo PCTO curato dalla prof.ssa Mattia Morabito.

La collezione di moda ideata, creata e realizzata dall’indirizzo di studi Sistema Moda dell’Istituto Chimirri è costituita da tre diverse capsule di abiti con unico filo conduttore e unica proposta stilistica.

Hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento finale, oltre ai proff. Mattia Morabito, Francesco Pugliese e Anna Minnicelli, anche Benedetto Talarico e Gina Pellicanò e gli studenti del Sistema Moda tra backstage e passerella.

Al termine dell’evento rimane l’invito aperto al pubblico a conoscere i percorsi di studio dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Bruno Chimirri”.

RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, dedicherà nei prossimi giorni un ampio Speciale TV a tali iniziative del “Chimirri“.