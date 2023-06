di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Una due giorni dal grande fascino. In piazza della Prefettura è in corso la trentunesima edizione della Coppa Città di Catanzaro Autostoriche organizzata da Catanzaro Corse Club. Nella giornata di oggi, dopo la registrazione dei partecipanti nella sede Aci, si sono svolte le prime prove e le esibizioni. Pomeriggio arricchito dalla musica del gruppo folk “I Strinari Città di Catanzaro“, che hanno colorato e intrattenuto la piazza. La manifestazione proseguirà domani con esposizione al mattino e successiva prova di regolarità per uomini e donne nell’area Teti nel quartiere Lido e ritorno in centro. La due giorni si concluderà con pranzo sociale e consegna gadget.

“Sono arrivati in tanti, la manifestazione è riuscita, la nostra passione per le auto storiche è forte e in ogni occasione la facciamo riesplodere” hanno affermato Raffaele Iorfida e Ennio Scarpino al microfono di RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, come sempre presente, che dedicherà nei prossimi giorni alla manifestazione un ampio Speciale TV nella rubrica “RTC Sport“.