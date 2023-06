di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Un’autentica bomba d’acqua di forte intensità si sta abbattendo su Catanzaro e provincia. Allagamenti e disagi vengono segnalati alle nostre redazioni di RTC e Giornale di Calabria dall’alto Jonio, molto colpite Cropani Marina, Sellia Marina e Simeri Mare, all’area del Soveratese, passando per il capoluogo. In foto allagamento in via Barlaam da Seminara, zona nord-ovest della città. Il diluvio prosegue anche in questi minuti e la situazione preoccupa abbastanza in tutta la provincia, ma è attualmente monitorata.