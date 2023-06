In contemporanea con tutta Italia, anche i progetti “Io come te” e “Over the Rainbow” del programma “Pronti, partenza, V.I.A.! (Volontariato per l’Inclusione Attiva” del Centro Servizi al Volontariato di Catanzaro Crotone Vibo Valentia – “Calabria Centro”, approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, hanno preso avvio lunedì 12 giugno.

Il CSV Calabria Centro ha organizzato per tale data l’incontro tra tutti i protagonisti dei progetti: le operatrici volontarie e gli operatori volontari (i ragazzi che svolgeranno il Servizio Civile a Vibo Valentia e a Crotone sono stati convocati per il primo giorno nelle sedi territoriali di riferimento del CSV); gli Enti co-progettanti (Fondazione Città Solidale Onlus, Associazione Spazio Aperto, Ave–Ama, Un Raggio di Sole, Il Girasole, AMA Calabria, Il Futuro, Mamas Lucky, I Giovani della Carità, Tribunale per la Difesa dei Diritti dei Minori, Anteas S. Paolo, Associazione Cristiana Acqua della Vita), e i partner (Comuni di Catanzaro e Soverato, Cooperativa tra Cielo e Terra, Ufficio Diocesano Migrantes, Centro Cittadino per i Servizi Sociali, Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria (Cadic), Asd Ad Maiora, Caseificio Dedoni, Agricodem srl, Istituto Comprensivo Statale “Moro – Lamanna”, Associazione “Un futuro per l’autismo”, Copabay Surf Asd, Asd Winner Boys Presila, Associazione Culturale “A trambia”, Cooperativa Life Communication, Parrocchia S. Nicola Vescovo Squillace Lido, Circolo Parrocchiale Squillace Lido, Associazione Culturale Darvin.eu (radio), Associazione “Oltre l’Autismo”, Cooperativa Promocultura, Asd Equipariamo Naturaltherapy).

E’ stata l’occasione per conoscersi e confrontarsi sui valori del Servizio Civile Universale, sull’importanza della partecipazione civica, sulle opportunità che esso rappresenta per le giovani ed i giovani, sul ruolo degli Enti e sull’impatto sociale nelle comunità di riferimento.

L’appuntamento si è svolto nella sala convegni di Fondazione Betania, nel quartiere Santa Maria di Catanzaro per prendere parte all’inizio ufficiale di un’esperienza che, per un intero anno, e per il numero considerevole di operatrici e operatori volontari (complessivamente sono 107) nonché di enti e partner coinvolti, avrà una ricaduta importante in termini sociali sull’area centrale della Calabria.