“Mi addolora profondamente la scomparsa di Silvio Berlusconi. I sentimenti del mio cordoglio vanno alla famiglia e la mia vicinanza agli amici di Forza Italia. È il momento della riflessione e della preghiera”. Lo afferma, in una dichiarazione, Mario Tassone, segretario nazionale del Nuovo Cdu. “Al di là delle appartenenze, la scomparsa di Silvio Berlusconi segna la fine di un pezzo significativo della storia recente del nostro Paese, si condividano o meno il suo pensiero o le sue idee”. E’ quanto afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza Franz Caruso che esprime i sentimenti del suo cordoglio per la scomparsa del leader di Forza Italia. “In questo momento, non posso -aggiunge Caruso- non riandare con la mente alla matrice socialista di Silvio Berlusconi. Un aspetto, questo, che rende la sua scomparsa ancora più avvertita. Va detto, inoltre, che Berlusconi ha sicuramente innovato il modo di fare politica e di comunicarlo, così come da riconoscere è la spinta propulsiva derivante dalla sua innegabile capacità imprenditoriale ed i riverberi sull’economia del Paese”. Nella nota il sindaco di Cosenza indirizza ai familiari del leader di Forza Italia e ai quadri regionali, provinciali e locali del partito di Berlusconi le sue più sentite condoglianze. “A nome della Lega Toscana desidero esprimere le nostre più sentite condoglianze ai familiari ed a Forza Italia per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una persona che lascerà sicuramente il segno nella storia italiana e non solo, per i tanti e prestigiosi traguardi conseguiti, negli anni, in ambito imprenditoriale, politico e sportivo. Un uomo che ha saputo creare molti posti di lavoro e che era universalmente conosciuto per la sua voglia di fare. L’Italia perde, quindi, un personaggio di assoluto livello, di cui conserveremo un ricordo indelebile”. Così Luca Baroncini, commissario regionale Lega Toscana. “Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini sta portando avanti con tenacia la sfida che, storicamente fu del Cavaliere, di realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Quando diventerà realtà, sarebbe bello se potesse essere a lui intitolato”.