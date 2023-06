Lunedì mattina, a Messina, all’interno della caserma “A. Bonsignore”, sede del Comando Interregionale carabinieri “Culqualber”, alla presenza del comandante generale dell’Arma dei carabinieri Generale Teo Luzi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comandante Interregionale tra il generale Riccardo Galletta e il generale Giovanni Truglio. Il generale Galletta, nel lasciare l’incarico di Comandante Interregionale “Culqualber” per assolvere in via esclusiva quello di vice comandante generale dell’Arma, ha rievocato l’intensa attività svolta, per circa un anno e mezzo, a fianco dei Carabinieri del Comando Interregionale e delle 14 province siciliane e calabresi, ai quali ha rivolto il suo ringraziamento per l’alta dedizione al servizio con cui hanno sempre operato, dai Comandanti delle Legioni “Sicilia” e “Calabria”. Il Generale Truglio ha ringraziato il Generale Galletta, formulandogli i propri auguri per il nuovo, rilevantissimo incarico ricoperto. Il comandante generale dell’Arma, Generale Teo Luzi, dopo aver salutato il Prefetto di Messina e quelli delle altre province siciliane e calabresi, i rappresentanti degli enti locali, gli esponenti della Magistratura presenti e le autorità religiose, ha sottolineato che la cerimonia militare “costituisce un momento di condivisione e di sinergia tra le Istituzioni, per dare alla gente un segnale di efficienza dello Stato, con riferimento all’azione di contrasto alla criminalità”.