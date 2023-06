Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia morto lunedì a 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano è stata anche ieri meta di pellegrinaggio in attesa dei funerali di Stato in programma oggi alle 15 nel Duomo di Milano che sarà gremito di circa 2000 persone. Molte, molte di più saranno le persone all’esterno per dare l’ultimo saluto ad un uomo che ha segnato la vita politica ed economica del Paese negli ultimi trenta anni. I funerali saranno trasmessi in diretta su tutte le più importanti reti televisive nazionali. Per la giornata è stato anche decretato il lutto nazionale, prima volta per un ex premier. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri sera è andata ad Arcore, a Villa San Martino, per un personale omaggio al feretro di Silvio Berlusconi. Toccante il ricordo del figlio Pier Silvio in una lettera inviata a tutti i collaboratori di Mediaset. “Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi”, scrive. “Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. E’ stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno”, aggiunge. “E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto. Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”, conclude Pier Silvio Berlusconi.