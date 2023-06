Bagno di folla per l’ultimo saluto a Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nell’omelia pronunciata in Duomo in occasione dei funerali di Stato. Cori e applausi all’uscita del feretro di Berlusconi in piazza Duomo al termine della cerimonia funebre nella cattedrale. La folla ha gridato ‘Un presidente, c’è solo un presidente’ e ‘Silvio, Silvio’. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha salutato la famiglia di Silvio Berlusconi al termine dei funerali, all’esterno del duomo di Milano. Un saluto e un abbraccio anche dalla premier Giorgia Meloni che ha baciato i figli e la compagna Marta Fascina. “Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo”, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. “Ti renderemo orgoglioso”, si legge in un video che accompagna il post, in cui si ripercorrono alcuni momenti della vita del Cavaliere, dal discorso della sua discesa in campo, che si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI: “Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso”. Dopo i funerali la salma di Silvio Berlusconi è stata riportata a Villa San Martino prima della cremazione.

Un mare di politici e di volti noti dello spettacolo e dello sport

Ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi a Milano tanti esponenti politici e volti noti della televisione e dello spettacolo. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Un abbraccio caloroso tra Gianni Letta e la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, nel Duomo di Milano. Presente anche la delegazione del Pd: la segretaria Elly Schlein è accompagnata dei capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. Presente anche l’ex premier Mario Draghi. All’ingresso ha salutato il sindaco Beppe Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana e poi è entrato nella chiesa. Il ministro Antonio Tajani al Duomo con il vice premier il capogruppo Fi alla Camera Barelli. Anche il premier ungherese Viktor Orban è nel Duomo di Milano per i funerali. All’arrivo in piazza Duomo, ripercorrendo il suo percorso lavorativo con Berlusconi, Barbara D’Urso ha detto: “Mi ha insegnato tantissimo”. “Per la vita artistica è stato un punto di riferimento. Ho imparato tantissimo”, ha aggiunto ricordando la sua “gentilezza e autorevolezza”. “Anche se ero convinta che il suo progetto politico fosse sbagliato, Berlusconi era una persona che sapeva rispettare. Avevamo un rapporto di profonda stima”, ha detto Alba Parietti. “Santificazione sbagliata? Non si può dire a un Paese cosa provare”, ha concluso. “Ho tanti ricordi di lui – ha detto l’attore e conduttore televisivo Marco Columbro ai microfoni di Rainews24 -. Prima di essere il mio capo era un amico fraterno, avevamo un rapporto di intensa empatia e stima reciproca e questo ci permetteva di lavorare in modo straordinario”. “Mi ha dato molto in termini di popolarità – ha aggiunto – mi ha cambiato la vita dando la possibilità a un giovane di 30 anni di fare carriera”. Diversi gli esponenti del mondo dello spettacolo e i protagonisti di tante stagioni delle tv del Cavaliere: tra gli altri Massimo Boldi e Lorella Cuccarini. Poco prima era arrivato anche Gerry Scotti. Anche l’imprenditore Flavio Briatore è al Duomo. Nella chiesa di Milano ci sono anche i giocatori del Milan Zvonimir Boban, Demetrio Albertini e Franco Baresi. Presente anche l’ex ct del Milan Arrigo Sacchi. Un abbraccio tra Matteo Salvini e Matteo Renzi nel duomo di Milano in attesa dei funerali di Silvio Berlusconi. Renzi si è poi fermato a salutare l’ex premier e ora commissario europeo Paolo Gentiloni. Anche Maria De Filippi è al Duomo di Milano. Nelle immagini televisive la si vede parlare con Silvia Toffanin, la conduttrice tv compagna di Pier Silvio Berlusconi. “Con Silvio Berlusconi avevo un rapporto assolutamente affettuoso, ci sentivamo e mi chiamava – così il presidente del Veneto Luca Zaia arrivando in piazza Duomo -. Di lui ricordo la genialità, la voglia di fare e la positività. Lui è sempre stato vicino al Veneto, con il Mose, il passante di Mestre e la grande alluvione del 2010. Mi ha chiamato anche durante il Covid esprimendomi la sua vicinanza. Il pessimismo per lui non esisteva”. Partecipa alle esequie anche il leader della Lega Umberto Bossi, accompagnato dal figlio Renzo. “Era diverso da come veniva descritto – ha detto uscendo dall’auto – i suoi principi erano il bello, il buono e il giusto”.