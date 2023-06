Un bando di gara del valore di 80 milioni per servizi di ingegneria, prove di laboratorio e indagini dei ponti di competenza Anas. Lo fa sapere Anas, spiegando che con il bando, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale e che si somma ai 44 milioni di euro banditi a febbraio per le gallerie, punta ad accresce la sicurezza delle proprie strade. L’obiettivo – si legge in una nota – è applicare le tecnologie più avanzate per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo delle infrastrutture, sulla base delle indicazioni fornite dalle ‘Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti’ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’adozione delle più moderne tecnologie nelle attività di ispezione delle opere – si aggiunge – consentirà di disporre di strumenti sempre più efficaci di monitoraggio e la conseguente programmazione degli interventi manutentivi. “Anas – afferma l’a.d. Aldo Isi – fornisce un servizio fondamentale per la mobilità del Paese e per la logistica dell’economia italiana, migliorando gli standard di sicurezza delle infrastrutture per offrire agli utenti della strada un viaggio confortevole e sicuro. In questo quadro, abbiamo un piano strategico di iniziative nel medio periodo articolato su più fronti, in primis la ricerca e lo sviluppo di tecnologie che stiamo adottando sulla nostra rete”. L’appalto, suddiviso in 16 lotti, sulla base delle Strutture Territoriali di Anas, sarà così ripartito: 4 milioni per la Lombardia (lotto 1); 4 milioni per il Piemonte e la Valle d’Aosta (lotto 2); 2 milioni per la Liguria (lotto 3); 3 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 4); 5 milioni per l’Emilia-Romagna (lotto 5); 5 milioni per la Toscana (lotto 6); 4 milioni per l’Umbria (lotto 7); 4 milioni per le Marche (lotto 8); 5 milioni per il Lazio (lotto 9); 7 milioni per l’Abruzzo e il Molise (lotto 10); 5 milioni per la Campania (lotto 11); 5 milioni per la Puglia (lotto 12); 4 milioni per la Basilicata (lotto 13); 9 milioni per la Calabria (lotto 14); 5 milioni per la Sardegna (lotto 15); 9 milioni per la Sicilia (lotto 16). Al fine di garantire la massima tempestività dell’avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro. Le offerte digitali, corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas entro e non oltre le ore 12 del 17 luglio 2023.