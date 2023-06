Mercoledì 21 giugno, nel corso di una conferenza stampa, prevista per le ore 10,30 nella sala turchese della Cittadella regionale a Catanzaro, sarà presentata l’iniziativa Borgo diVino, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica (la prima tourist marketing company italiana), in collaborazione con la Regione Calabria e il Consorzio Ecce Italia. Interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, il direttore responsabile testate Gruppo Valica, Filippo Massimo, e il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola. Altomonte sarà la settima tappa di un viaggio enogastronomico all’insegna del gusto e della Bellezza tra i Borghi più belli d’Italia. L’appuntamento è dal 23 al 25 Giugno prossimi: il centro storico di Altomonte, sarà cornice di un’esperienza indimenticabile dedicata al mondo del vino, alla valorizzazione dei territori e alla promozione delle aziende locali. L’evento potrà contare sulla partecipazione di oltre 20 cantine calabresi che hanno risposto positivamente alla manifestazione di interesse promossa dal dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. In particolare, all’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico, con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato su appositi pannelli espositivi, ad appassionati, curiosi o semplici turisti di passaggio che potranno lasciarsi conquistare da una selezione di vini da degustare.