Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale per giovedì 22 giugno alle ore 12.00. Sei i punti all’ordine del giorno: Proposta di legge n. 176/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l’apprendimento permanente” – (Relatore: consigliere Straface); Proposta di provvedimento amministrativo n. 124/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Legge regionale 5.4.2008 n. 8 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale” – Approvazione proposta di Piano regionale di sviluppo turistico Sostenibile (PRSTS) per il triennio 2023/2025″ – (Relatore: consigliere Gentile); Proposta di legge n. 131/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Ratifica dell’intesa tra le Regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera” – (Relatore: consigliere De Francesco); Proposta di legge n. 150/12^, di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso e Fedele, recante: “Riconoscimento e sostegno del progetto «Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere»” – (Relatore: consigliere Straface); Proposta di legge n. 162/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Straface, Gentile, Gallo, recante: “Riconoscimento del Carnevale di Castrovillari” – (Relatore: consigliere Straface); 6) Proposta di provvedimento amministrativo n. 123/12^, d’iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal)” – (relatore: consigliere Montuoro).