Umg, fino a domani l’International Workshop on Applied Economics of Education

Nei giorni 19 e 20 giugno 2023 si terrà l’International Workshop on Applied Economics of Education organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione con la Lancaster University (Gran Bretagna) e in partenariato con la Norwegian University of Science and Technology. Il convegno si svolgerà interamente presso i locali del Falkensteiner Garden Calabra, Acconia di Curinga (CZ).

Si tratta della tredicesima edizione della più importante conferenza in Europa nel settore dell’economia dell’istruzione. Fin dalla prima edizione del 2010 partecipano accademici e studiosi dalle più prestigiose università del mondo, e quest’anno si prevedono circa 80 partecipanti. Sono pervenuti 180 articoli originali e il comitato scientifico, composto da illustri economisti, ne ha selezionati circa 65.

Il programma prevede 3 lezioni magistrali, 5 sessioni parallele e 2 sessioni di poster. I relatori provengono dagli Stati Uniti, Yale, UPenn, California Irvine, Israele, Australia, dalle principali università britanniche Londra (London School of Economics, University College London), Cambridge, Liverpool, Essex, Glasgow, e da quelle europee di Parigi, Berlino, Monaco, Ginevra, Zurigo, Amsterdam, Rotterdam, Leuven, Milano (Bocconi, Cattolica, Statale) e Porto.

Le lezioni magistrali sono tenute da tre economisti di chiara fama mondiale. La mattina di lunedì 19 giugno il professor Ludger Woessmann (University of Munich and ifo)) discuterà degli effetti della pazienza e avversione al rischio sulle performance scolastiche, confrontando due milioni di studenti in 49 paesi. Le sessioni tematiche che si susseguono durante la giornata affronteranno molteplici questioni, tra cui istruzione e mercato del lavoro, scelte d’istruzione terziaria, crisi economiche e istruzione. Nel pomeriggio, nella ricca sessione di poster si discuterà tra l’altro degli effetti della detenzione paterna sugli outcome dei figli, di istruzione adulta e a distanza, effetti dell’assenteismo scolastico, istruzione e Ramadan. La giornata si concluderà con la seconda lezione magistrale tenuta dal professor Orazio Attanasio (Yale University), che illustrerà uno studio sulla relazione tra sviluppo dei bambini e convinzioni dei genitori.

Nella mattina di martedì 20 giugno si terrà la seconda lezione magistrale, dove la professoressa Katrine Løken (Norwegian School of Economics) discuterà degli effetti multi-generazionali su istruzione e redditi di interventi sanitari nella prima infanzia. Durante le sessioni tematiche mattutine e pomeridiane, e la seconda sessione di poster, si discuterà tra l’altro di buone pratiche di gestione dei sistemi scolastici, di effetti intergenerazionali dell’istruzione, istruzione e differenze di genere, mobilità studentesca, istruzione e salute, istruzione e migrazione.

Il professor Giuseppe Migali ordinario di Economia Politica presso l’Università Magna Grecia ha fondato e organizza l’evento fin dalla prima edizione, e sottolinea l’alta qualità scientifica del convegno, la valenza internazionale, la forte attualità delle tematiche trattate e le importanti ricadute sulle politiche di istruzione nazionali e locali.

Il programma completo è disponibile sul sito del convegno all’indirizzo www.iwaee.org.