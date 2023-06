Patologie aortiche, esperti riuniti all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro

I maggiori esperti nel trattamento delle patologie aortiche si sono dati appuntamento a Catanzaro per l’8° Simposio Internazionale Magna Græcia AORtic Interventional ® Project (MAORI) – COMPLEX DISEASES OF THORACIC AND THORACO-ABDOMINAL AORTA organizzato da Pasquale Mastroroberto, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia della A.O.U. “Dulbecco”, che si svolgerà martedì 20 giugno, e il 21 giugno, all’Auditorium del Campus Universitario “S.Venuta”. Chirurgia della valvola aortica e dell’aorta ascendente in elezione e in emergenza, nuovi concetti di chirurgia cardiaca mini-invasiva o trans-catetere, chirurgia complessa dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale sono alcuni degli argomenti che saranno trattati. “Le tecniche indicate -evidenzia Mastroroberto- sono abitualmente utilizzate nella nostra Azienda. La cardiochirurgia universitaria della “Dulbecco” rappresenta un’eccellenza ed è tra le prime 10 in Italia per mortalità del bypass aortocoronarico. Il Congresso che organizziamo ormai da 14 anni, ogni 24 mesi, dal 2009, ha tracciato in tutto questo periodo un percorso importante, tale da essere considerato l’appuntamento più importante in tutto il Centro-Sud Italia per ciò che concerne il trattamento delle patologie aortiche.” Ad aprire la prima giornata, oggi, alle ore 14, interverranno il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso; il Commissario Straordinario della A.O.U. “Dulbecco”, Vincenzo La Regina; il rettore dell’Università Magna Graecia, Giovambattista De Sarro; il prorettore vicario Umg, coordinatore Nucleo Valutazione Umg, Francesco Saverio Costanzo; il presidente della Scuola Medicina e Chirurgia UMG, Agostino Gnasso. Nel programma dell’edizione di quest’anno, dopo le consuete sessioni dedicate ai tecnici della circolazione extracorporea e agli infermieri, è stata inserita per la prima volta anche una sessione “pediatrica”, con la partecipazione di Lorenzo Galletti e Gianfranco Butera, rispettivamente direttore della Cardiochirurgia Pediatrica e responsabile della Cardiologia Interventistica dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma; Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico “Regina Margherita” di Torino e Thierry Carrel dell’Ospedale Universitario di Zurigo. Il 21 giugno interverranno alcuni tra i maggiori esperti, nazionali ed internazionali, nel trattamento delle patologie a carico dell’aorta e della valvola aortica a cui si aggiungono docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, cardiochirurghi della A.O.U. “R.Dulbecco” e direttori delle Unità Operative Complesse di Cardiologia e Chirurgia Vascolare della Calabria.