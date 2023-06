La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Giovanni Papasso (nella foto), assista dal segretario comunale Ciriaco D’Italia, ha approvato il progetto definitivo per i “Nuovi Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale del territorio comunale”, redatto dall’ingegnere Antonio De Marco per un importo complessivo di poco meno di 2 milioni di euro. Nel dettaglio gli interventi interesseranno nuovamente i centri abitati del capoluogo, di Sibari, Doria e Lauropoli e le importanti contrade rurali non interessate dagli interventi precedenti. Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico su mandato della Giunta e aveva l’obiettivo di arriva ad una sistemazione delle sedi stradali dell’intero e vasto territorio comunale, che presentano situazioni di degrado tali da creare pericolo per la circolazione veicolare, al fine di garantire maggiore sicurezza e ridurre i costi di manutenzione a seguito della formazione di buche o rotture del manto stradale. «Oggi -ha commentato il sindaco Papasso- destiniamo due milioni di euro per la bitumazione delle strade comunali. Non è il primo intervento in materia voluto dalla mia amministrazione. I due più importanti li abbiamo avuti nel 2017 e nel 2020 e con quello varato in questi giorni continuiamo la messa in sicurezza e ristrutturazione delle strade comunali. Il presente progetto -sottolinea Papasso- pone l’attenzione sulla viabilità non solo dei quattro Centri principali, ma anche delle Contrade rurali, spesso dimenticate negli ultimi decenni, per facilitare i collegamenti e lo scambio di merci. Anche in questo caso abbiamo accolto anche tutte le puntuali richieste di interventi manutentivi avanzate dalla popolazione residente e dall’utenza della strada in genere e, al fine di prevedere un investimento serio e di lunga durata si è reso necessario progettare un dettagliato piano strategico della viabilità che abbiamo approvato».