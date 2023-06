Commercialisti, in Calabria elevata incidenza femminile

Il futuro previdenziale e le iniziative di welfare a supporto degli associati saranno al centro dei due convegni “La Cassa incontra gli iscritti” il primo dei quali si terrà con i professionisti dell’Ordine di Crotone giovedì 22 giugno dalle 15.30 alle 18.30 presso la sede dell’Ordine di Crotone in via de Mille n.13. Venerdì 23 giugno sarà, invece, la volta dell’Ordine di Catanzaro che incontrerà gli iscritti presso Galleria Mancuso – via Spasari n.3, dalle 9:00 alle 12:00. Ai due incontri, che danno diritto a 3 crediti formativi obbligatori, parteciperanno Stefano Distilli (nella foto), Presidente di Cassa Dottori Commercialisti e Antonino Dattola, consigliere di CDC. Saranno inoltre presenti ai rispettivi convegni “La Cassa incontra gli iscritti” Giuseppe Irrerra, Presidente ODCEC Crotone; Antonino Daffinà, Presidente Federazione degli Ordini dei dottori commercialisti e revisori contabili di Basilicata e Calabria; Antonio Gallella, Delegato CDC per l’Ordine di Catanzaro/Crotone, e, infine, Rosamaria Petitto, Presidente ODCEC Catanzaro. Sono 2.458 gli iscritti calabresi alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero circa il 3,4% del totale dei professionisti associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra il 2021 e il 2022, si è registrata una crescita del’1,4%, con un valore leggermente superiore a quello nazionale. Una platea, quella dei dottori commercialisti calabresi, in cui le donne rappresentano il 33,4% del totale (in linea con un valore nazionale pari al 33,3%) e gli under 40 il 18,3%, rispetto al 21% del dato italiano. “Il nostro obiettivo è garantire un futuro equo e sostenibile, anche attraverso un sempre maggiore investimento in misure di welfare strategico a favore degli iscritti”, commenta Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Nel 2022 sono stati investiti oltre 28 milioni di euro in politiche a sostegno della categoria e dei loro famigliari, con una crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente. Le direttrici di intervento sono quattro: il futuro professionale, la formazione specialistica, la conciliazione famiglia – lavoro e un’attenzione particolare all’ampliamento delle tutele sanitarie”. A Catanzaro incidenza di under 40 superiore al dato regionale e nazionale. A Catanzaro l’incidenza femminile si attesta al 30% tra i 453 dottori commercialisti iscritti, un valore inferiore sia al dato calabrese (33,4%) sia a quello italiano (33,3%). La presenza di under 40 è superiore al valore percentuale nazionale e si attesta al 23%. In linea al livello italiano e superiore a quello calabrese risulta, invece, la crescita dei redditi medi dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021 dagli associati della provincia di Catanzaro, pari a quasi 39mila euro, in aumento del 9% rispetto al 2021. Si conferma un incremento anche per i volumi d’affari medi dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, che hanno superato i 59mila euro (+11,6%). Nel 2022, i contributi erogati per le iniziative di welfare deliberate dalla Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti all’Ordine di Catanzaro è stato pari a quasi 76mila euro. A Crotone bassa presenza di donne e under 40. Per quanto riguarda la provincia di Crotone, la presenza di donne è pari al 28,3% del totale. Gli iscritti under 40 rappresentano, invece, il 17% della platea, un valore inferiore sia alla media calabrese sia a quella italiana. Il reddito medio, dichiarato nel 2022 in riferimento al 2021, è in diminuzione rispetto all’anno precedente e si attesta intorno ai 38mila euro. Parallelamente decresce anche il volume d’affari, dichiarato nel 2022 in riferimento al 2021. La spesa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti della provincia di Crotone, nel 2022, è stata pari a oltre 40mila euro.