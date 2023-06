Arrestato l’assessore regionale Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane

L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, 52 anni, barese, attuale assessore all’ambiente ed ai fondi comunitari della Regione Calabria ed ex assessore del Comune di Roma, è stato arrestato ieri nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì e si trova ai domiciliari. Arrestati, su disposizione della Dda di Bologna, anche un ex parlamentare, funzionari della prefettura di Ravenna, dell’Ausl Romagna. In tutto sono stati 34 i provvedimenti cautelari. L’indagine riguarda vari episodi di corruzione ed è scaturita da un’inchiesta sul traffico di droga. L’inchiesta coinvolge Marcello Minenna in qualità di ex direttore dell’Agenzia delle dogane e non in relazione al suo ruolo nella Regione Calabria. Il presidente, Roberto Occhiuto, a seguito dell’arresto di Minenna ha richiamato a sé le deleghe all’Ambiente, alle Partecipate ed ai Fondi comunitari. Che aveva assegnato a Minenna. Dagli atti dell’inchiesta emerge comunque che il gip di Forlì, che aveva respinto nell’aprile scorso una prima richiesta di misura cautelare nei confronti di Minenna, ha cambiato idea proprio per l’incarico che Minenna aveva avuto come assessore della Regione Calabria, un incarico, specifica il Gip, “altrettanto rilevante e prestigioso, essendo egli divenuto Assessore nella Giunta della Regione Calabria con una molteplicità di deleghe di assoluto rilievo” che comportano anche la “gestione delle risorse dei soldi legati alla attuazione del PNRR per la Regione Calabria”.

Minenna coinvolto in un’inchiesta della Dda di Bologna

La Procura distrettuale antimafia di Bologna e la Procura di Forlì hanno emesso 34 provvedimenti di custodia cautelare sia in carcere che ai domiciliari con 63 milioni di sequestri in una maxi-indagine nei confronti di esponenti del mondo imprenditoriale romagnolo, ex politici, funzionari, tra cui alcuni di Ausl Romagna e prefettura di Ravenna. Le accuse riguardano vari episodi di corruzione; l’indagine è partita da un caso di traffico di droga. Tra gli arrestati figurano l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna, attuale assessore all’ambiente della regione Calabria che si trova ai domiciliari. Agli arresti c’è anche un ex parlamentare in carica fino al 2018. L’inchiesta ha avuto inizio durante un’operazione antidroga della Squadra Mobile di Forlì nel gennaio del 2020 da cui sono seguite numerose intercettazioni telefoniche. Secondo la Procura, “è stato così possibile disvelare due veri e propri sistemi di illecito arricchimento facenti rispettivamente capo agli universi economici riconducibili in particolare a un imprenditore forlivese e all’ex parlamentare uniti, oltre che da saldi e fiduciari rapporti privati, da vicendevoli interessi finanziari. Per salvaguardare e ingrossare questi ultimi, i due hanno reciprocamente posto a disposizione l’uno dell’altro le proprie peculiari capacità di interferenza illecita nei contesti all’interno dei quali si muovevano”. Sempre secondo la Procura, “l’imprenditore forlivese si giovava di importanti conoscenze criminali legate alla malavita albanese e al narcotraffico per approvvigionarsi di denaro da reinvestire in attività formalmente lecite o per acquisto di immobili. Si profilerà chiaramente – viene sottolineato – il pieno coinvolgimento di questo soggetto in un’attività di traffico internazionale di stupefacenti operato in collaborazione con un gruppo criminale armato di origine albanese”. Quanto all’ex parlamentare, quest’ultimo avrebbe sfruttato le sue conoscenze di alto livello maturate grazie all’incarico istituzionale per “garantire la presenza di persone a lui asservite all’interno di diverse istituzioni pubbliche locali e nazionali” i quali gli “garantivano la cura dei suoi interessi all’interno dell’amministrazione di appartenenza”. Secondo quanto emerso, è stato dunque possibile evidenziare la costituzione di “una rete di rapporti che ha permesso, tra l’altro, all’ex parlamentare di ottenere un appalto milionario dall’Ausl Romagna per la fornitura di dispositivi medici (attività rispetto alla quale non sussisteva alcuna specifica attitudine aziendale) lucrando così anche sulla crisi pandemica del 2020. Sono stati inoltre comprovati rapporti corruttivi tra l’ex parlamentare e appartenenti alle forze di polizia, un funzionario prefettizio e vertici dell’Agenzia delle Dogane”. Secondo la Procura di Forlì, sono due gli episodi cruciali che hanno segnato le indagini: l’arresto in frontiera da parte delle autorità italiane nell’estate del 2020 di due fratelli soci di un’impresa di autotrasporto che, provenienti dal Belgio, alla guida di un auto-articolato trasportavano circa 28 kg di cocaina. Il trasporto “è stato preceduto -secondo i magistrati- da un viaggio in nord Europa dell’imprenditore forlivese assieme ai due fratelli poi arrestati”. In seguito “le perquisizioni eseguite nella primavera del 2021 che hanno avuto come obiettivo le sedi di diversi operatori economici, dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dell’Ausl Romagna e di alcuni degli indagati”. L’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati “ha permesso di ricostruire dettagliatamente i rapporti intessuti dall’ex parlamentare con appartenenti alle istituzioni per ottenerne uno stabile asservimento delle loro pubbliche funzioni ad interessi economici e imprenditoriali prettamente personali. Le comunicazioni acquisite hanno inoltre rilevato l’esistenza di legami dell’ex parlamentare con esponenti politici di rilievo nazionale”.

Occhiuto richiama a sé le deleghe in capo a Minenna

“A seguito della sospensione, automatica e prevista dalla legge, dell’assessore Marcello Minenna, ho fatto mie le sue deleghe in modo che il lavoro della Regione possa andare avanti nelle prossime settimane senza particolari scossoni”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo ieri a Reggio Calabria, in apertura della seduta del Consiglio regionale, in relazione all’arresto dell’assessore all’Ambiente, alle Partecipate ed ai Fondi comunitari. “La giustizia -ha aggiunto Occhiuto- farà il suo corso. Rispetto l’operato della magistratura, ma allo stesso tempo voglio confermare la mia fiducia a Marcello Minenna, che in questi mesi in Calabria ha svolto molto bene il proprio lavoro, in modo particolare per quanto riguarda i fondi comunitari. I fatti che gli vengono contestati dalla Procura di Forlì riguardano il periodo in cui Minenna è stato direttore dell’Agenzia delle Dogane. Sono certo che dimostrerà la sua estraneità”.