“Ci stiamo giocando la sfida di segnare un passaggio positivo di avanzamento dei servizi digitali nei confronti dei cittadini”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Transizione digitale Filippo Pietropaolo partecipando all’evento su Strategia Digitale organizzato alla Cittadella regionale di Catanzaro. L’iniziativa, alla quale hanno aderito tutti i 404 Comuni, ha come principale obiettivo la presentazione della strategia digitale regionale, delle opportunità offerte dagli avvisi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la transizione digitale degli enti locali e dei Piani banda ultra larga. “La posa della fibra ottica – ha detto Pietropalo – è fondamentale. È il presupposto per arrivare a Comuni, imprese e soprattutto ai cittadini. Noi con i nostri fondi faremo azioni complementari rivolte ai Comuni per dare loro la possibilità di erogare sempre più servizi ai cittadini come l’accesso rapido alle informazioni che i comuni hanno disponibili attraverso ogni tipo di dispositivo elettronico”. I fondi che la Regione erogherà saranno 200 milioni di euro provenienti dal nuovo programma che si aggiungono ai 660 milioni circa affidati a Tim dal Pnrr proprio con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 oltre 1milione di civici in Calabria e ultimare la copertura delle ultime 800 scuole rimaste. “Nell’ambito dell’attuazione della strategia – ha sostenuto ancora l’assessore regionale alla Transizione digitale – si intende perseguire la crescita digitale in un’ottica di sistema realizzando una stretta collaborazione sia con il livello nazionale che con il livello territoriale per invertire la rotta dell’indicatore dell’economia digitale che ci pone agli ultimi posti come regione”.