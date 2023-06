“Non si deve strumentalizzare la vicenda, saranno gli interessati a doverne rispondere. Occhiuto ha ripreso le deleghe, è importante, al di là della vicenda giudiziaria, che un settore strategico come quello dell’ambiente non si fermi, è importante avere una guida politica”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Calabria, il senatore Nicola Irto, parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa del partito sul sistema delle università a Lamezia Terme, con riferimento alla vicenda giudiziaria che ieri ha coinvolto l’assessore regionale all’Ambiente Marcello Minenna, finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Forlì per fatti risalenti alla sua attività all’Agenzia delle Dogane.

“La Regione – ha proseguito Irto – non si può consentire uno stop, anche perché si tratta di un settore strategico e siamo in estate, quindi serve che ci sia una Giunta nel pieno delle sue funzioni. Quindi auspichiamo che Occhiuto abbia le idee chiare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a valle di questa purtroppo non felice vicenda”.

Irto si è soffermato anche sulla situazione interna al Pd: “Il congresso è finito, noi stiamo lavorando per il Pd nazionale, stiamo lavorando in Calabria, oggi c’è il responsabile nazionale del partito Alfredo D’Attorre per l’università, avremo nei prossimi giorni il responsabile dell’economia, faremo iniziative sulla sanità, sull’autonomia differenziata. Insomma noi stiamo lavorando sodo per ricostruire il Pd, per radicarlo ma soprattutto per costruire una alternativa a una destra che in Italia e in Calabria non dà risposte ai cittadini, e anche questo tassello di oggi – ha sottolineato il segretario regionale del Pd – è un pezzetto che ci porterà a quella conferenza di programma nei prossimi mesi per costruire il Libro Bianco sulla Calabria del futuro”.