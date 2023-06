I maggiori esperti nel trattamento delle patologie aortiche si sono dati appuntamento a Catanzaro per l’ottavo Simposio Internazionale Magna Græcia AORtic Interventional ® Project (MAORI) organizzato da Pasquale Mastroroberto, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia della A.O.U. “Dulbecco”, svoltosi all’Auditorium del Campus Universitario “S.Venuta”. “Sono molto soddisfatto -ha affermato il professore Mastroroberto-. Anche per questa edizione abbiamo avuto personaggi di grande rilievo per un Congresso che è cresciuto sempre più negli anni, sino a divenire un appuntamento importante, non solo dal punto di vista nazionale ma anche internazionale, per il trattamento delle patologie aortiche. Il sogno è quello di continuare questo percorso e questa evoluzione, affinché la nostra Università diventi più esportabile e conosciuta grazie ad eventi come questo.”

Ad aprire la prima giornata sono intervenuti: il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso; il Commissario Straordinario della A.O.U. “Dulbecco”, Vincenzo La Regina; il rettore uscente dell’Università Magna Graecia, Giovambattista De Sarro; il prorettore vicario Umg, coordinatore Nucleo Valutazione Umg, Francesco Saverio Costanzo; il presidente della Scuola Medicina e Chirurgia UMG, Agostino Gnasso; il direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Giuseppe Viglietto: tutti concordi nel riconoscere “lo straordinario lavoro realizzato da Mastroroberto e dalla sua équipe che ha portato la Cardiochirurgia della Dulbecco tra le prime 10 in Italia per qualità di prestazioni”. Chirurgia della valvola aortica e dell’aorta ascendente in elezione e in emergenza, nuovi concetti di chirurgia cardiaca mini-invasiva o trans-catetere, chirurgia complessa dell’arco aortico e dell’aorta toraco-addominale sono stati alcuni degli argomenti trattati. Grande interesse per la sessione “pediatrica”, novità di quest’anno, con la partecipazione di Lorenzo Galletti e Gianfranco Butera, rispettivamente direttore della Cardiochirurgia Pediatrica e responsabile della Cardiologia Interventistica dell’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma; Carlo Pace Napoleone, direttore della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico “Regina Margherita” di Torino e Thierry Carrel dell’Ospedale Universitario di Zurigo.