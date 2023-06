Ancora un morto sul lavoro in Calabria: un 36enne è rimasto schiacciato nel Cosentino schiacciato dal trattore. Christian De Franco, era a Laino Borgo quando – per cause in corso di accertamento – in curva sarebbe sbandato finendo sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. In corso indagini per costruire l’esatta dinamica dell’incidente. Due giorni fa, nel Reggino un ragazzo di 14 anni è morto mentre era alla guida del trattore di famiglia che si è ribaltato. Nello stesso giorno un 74enne è deceduto nel Crotonese mentre era alla guida del suo trattore, che si è ribaltato e il pensionato è rimasto schiacciato.