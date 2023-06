Questa notte una parte dei pannelli che compongono il controsoffitto del corridoio del reparto di Ostetricia dell’ospedale di Vibo Valentia è crollata. A darne comunicazione l’Azienda sanitaria provinciale che segnala come nel crollo non siano rimaste coinvolte pazienti e personale medico, aggiungendo che l’Ufficio Tecnico è intervenuto “immediatamente per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento”; le verifiche finalizzate a mettere in sicurezza l’area e stabilire se i pannelli rimasti siano adeguatamente fissati sono ancora al lavoro. Verranno ovviamente effettuati approfondimenti ulteriori con l’interessamento, tra l’altro, dell’Autorità giudiziaria. “Ci troviamo a dover affrontare una vicenda davvero assurda – afferma il generale Antonio Battistini, commissario dell’Asp di Vibo Valentia -. I lavori del reparto di Ostetricia erano stati ultimati da meno di un mese. Andranno accertate nel più breve tempo possibile le responsabilità di quanto accaduto, ma interverremo tempestivamente per sanare questa ferita e ridare in pochi giorni ai cittadini il reparto di Ostetricia”.