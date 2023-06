“L’ iniziativa di Confesercenti sul mercato immobiliare calabrese che rappresenta il 2 per cento del mercato totale nazionale, è utile per affrontare le problematiche del settore che costituisce una grande opportunità per attrarre investitori esteri. Al contempo, per il rilancio e la sua valorizzazione, è necessario che i Comuni approvino i Piani regolatori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo al convegno “Calabria in vetrina 2.0. Il mercato immobiliare regionale e le opportunità per gli investitori esteri” tenutosi a Catanzaro. “Nuova linfa potrebbe arrivare -ha aggiunto Mancuso- dalla rivalutazione del patrimonio immobiliare attraverso strategie e azioni finalizzate alla valorizzazione dei nostri borghi dall’elevato valore storico, culturale e ambientale. Attraverso una promozione seria si possono creare opportunità residenziali e attrarre acquirenti internazionali pronti ad investire nei nostri unici e meravigliosi borghi. Ed è anche attraverso il recupero immobiliare che si possono innescare quei processi atti a rivitalizzare le comunità di questi territori. Anche per questo motivo, nella seduta del Consiglio regionale di giovedì 22 giugno, abbiamo approvato il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (Prsts) per il triennio 2023/2025. Ossia: l’atto di programmazione che elabora la strategia per valorizzare e integrare in un’ottica turistica il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico e territoriale della regione”. “La Calabria cresce e diventa attrattiva per investitori e turisti – ha sostenuto il presidente del Consiglio regionale – solo se riesce a valorizzare, anche dal punto di vista economico, le proprie eccellenze, le specificità dei territori, la storia di una terra ricca di opportunità”.