È Fabio Caserta il nuovo allenatore del Cosenza Calcio, il tecnico nato a Melito Porto Salvo, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’anno successivo, guiderà la squadra rossoblù a partire dal prossimo 1 luglio.

Caserta, ex centrocampista, intrapresa la carriera di allenatore ha conquistato la promozione in Serie B nella stagione 2018-2019 con la Juve Stabia. Nella stagione 2020-2021, approdato al Perugia, si è ripetuto riportando i biancorossi in Serie B. L’anno successivo alla guida del Benevento ha raggiunto la semifinale dei play off per la promozione in Serie A. Confermato sulla panchina della squadra campana è uscito di scena dopo sole sei giornate.

Fabio Caserta sarà presentato alla stampa nella prossima settimana.