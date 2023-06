“Sulla sanità si concentrano i fallimenti più clamorosi, basta pensare all’ospedale della Sibaritide, annunciato con grande slancio dal commissario Occhiuto, e del quale dovrà essere approvata una variante finanziaria di cui non conosciamo ancora nulla. Così come, dopo le passerelle in campagna elettorale nei presidi ospedalieri, non basta inserire Cariati e Trebisacce nel Piano operativo per dire di aver riaperto gli ospedali”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Regione Domenico Bevacqua parlando a Corigliano Rossano ad un’iniziativa aperta anche al contributo di cittadini, sindaci, amministratori e sindacati e incentrata sulle problematiche del territorio “completamente abbandonato -è stato detto- dal governo di centrodestra”. “Il gruppo del Pd in Consiglio regionale -riporta una nota dei dem- sta provando ad allargare il confronto con le altre forze politiche, a partire dal Movimento 5 Stelle, rappresentato da Davide Tavernise, e con le forze sociali, per una strategia che sappia ampliare la platea dei soggetti realmente interessati al progresso della Calabria. Dopo i primi due incontri con le associazioni di categoria per discutere della riforma dei Consorzi di bonifica e dell’incontro con i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, ieri è iniziato il giro dei territori della provincia di Cosenza. I tanti interventi registrati durante l’incontro di ieri hanno toccato tanti temi tra i quali sanità, infrastrutture, lavoro, mobilità, turismo, legalità. E su tutti questi temi, un’analisi dello stato dell’arte su questo territorio, ha fatto emergere come, dopo ben quattro anni di Governo regionale di centrodestra, non si registrano risultati degni di nota. Oltre ai risultati, cosa ancor più grave, la mancanza di un progetto e di una proposta di sviluppo per il territorio”. “Rispetto a chi si vanta di interventi sporadici che non risolvono le carenze strutturali – ha aggiunto Bevacqua – come gruppo del Pd rivendichiamo un’attenzione che non è mai mancata per quest’area e che ci ha portati, negli anni di governo del centrosinistra, ad ottenere importanti finanziamenti per l’elettrificazione della ferrovia e per la statale 106”.