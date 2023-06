La Commissione Intermediterranea si riunirà giovedì 29 e venerdì 30 giugno a Villa San Giovanni (RC) alla presenza, tra gli altri, di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del mare, Roberto Occhiuto Presidente della Regione Calabria.

“La Commissione Intermediterranea (CIM) – spiega una nota- è uno dei 6 ambiti di intervento della CRPM – Commissione delle Regioni Marittime Periferiche ed oggi riunisce circa 40 regioni di 8 Stati membri dell’UE e di altri Paesi (Albania, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco e Spagna). Lo scopo della Commissione è favorire lo sviluppo del dialogo euromediterraneo e la cooperazione territoriale sui temi di trasporti, politica marittima integrata, coesione economica e sociale, acqua ed energia. Periodicamente, la Commissione si riunisce nell’Assemblea Generale per discutere e votare le decisioni politiche chiave e gli orientamenti di spesa. Il 30 giugno sarà inoltre eletto il nuovo Presidente della Commissione Intermediterranea. Uno degli obiettivi dell’incontro di Villa San Giovanni – è spiegato – è creare una strategia macroregionale per il Mediterraneo e promuovere una cittadinanza mediterranea – anche in materia di politiche migratorie – coinvolgendo anche i partner delle sponde meridionali del bacino. L’evento si aprirà con un saluto della Vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi. I successivi gruppi di lavoro, nel corso della giornata del 29 giugno, si articoleranno su due macrotemi: trasporti e politiche marittime integrate nel corso della mattinata e strategie macroregionali e cooperazione territoriale nel pomeriggio mentre il 30 giugno i lavori verteranno sul tema: “Innovare e cooperare per l’attuazione di un’economia blu sostenibile”.

Il 30 giugno, al termine della mattinata di lavori, interverranno Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio e Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia. Nel pomeriggio del 30 giugno l’Assemblea, introdotta da Roberto Occhiuto e da un rappresentante della Junta de Andalucía, Presidente ad interim della Commissione Intermediterranea della CRPM, oltre ad eleggere il nuovo presidente, vedrà la presentazione di piani di azione relativi a: trasporti e politica marittima integrata, cooperazione territoriale e strategie macroregionali, acqua ed energia, coesione economica e sociale oltre ad un aggiornamento sui progetti europei in cui la Commissione è coinvolta e sui progetti di bilancio 2024.