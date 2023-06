CROTONE/ E’ stato individuato e denunciato a piede libero dagli uomini della Capitaneria di porto di Crotone il conducente dell’acquascooter che nel pomeriggio di ieri ha travolto un bagnante intento a nuotare non lontano dalla riva nel tratto di mare antistante il lido San Leonardo, lungo il litorale cittadino. Subito dopo l’impatto, infatti, il pirata dell’acqua era scappato facendo ritorno in porto, mentre sul posto dell’incidente, allertata dalle persone presenti sulla spiaggia, è accorsa una pattuglia via terra della Guardia costiera che ha soccorso il malcapitato bagnante affidandolo alle cure del personale sanitario del 118. All’uomo, dipendente di una società che opera in città, al pronto soccorso dell’ospedale civile sono stati praticati 15 punti di stura per ricucire le diverse ferite riportate. Successivamente i militari della Capitaneria hanno individuato l’acquascooter all’interno del porto turistico di Crotone nonché il conducente che è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazione di norme in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione.

L’uomo, inoltre, è stato sanzionato per quattro diverse violazioni amministrative, compreso l’aver condotto l’acquascooter in assenza di titolo abilitativo e l’aver navigato al di sotto del limite dei 500 metri dalla costa previsto per le moto d’acqua, per un ammontare complessivo di 5 mila euro.