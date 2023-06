“Incontro cordiale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti”. Lo si legge in una nota del Mit. “Al centro della riunione le opere infrastrutturali strategiche in vista della realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il ministro si è impegnato affinché i comuni di Villa San Giovanni, Messina e Reggio Calabria siano invitati quali uditori ai CdA della Società Stretto di Messina. Il primo cittadino ha fatto presente l’importanza di un coinvolgimento dell’amministrazione comunale e degli enti interessanti all’accordo di programma quadro sulle grandi opere al fine di rappresentare le istanze più urgenti dei cittadini. Sul tavolo anche il progetto di Villa San Giovanni che si candida ad essere Città dei trasporti innovativa ed ecosostenibile. Per il Ministro è necessario infine aprire un tavolo di approfondimento per la continuità territoriale dello Stretto”.