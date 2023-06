Paolo Sirna è il nuovo questore di Catanzaro. Subentra a Maurizio Agricola, nominato meno di due anni fa. La nomina, che decorre dal 5 luglio, è stata decisa oggi dal Dipartimento della Polizia di Stato, come annunciato dalla sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro.

“Il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani hanno individuato per il capoluogo calabrese un dirigente di grande esperienza”, commenta Ferro. “che ha avuto importanti incarichi in Calabria, in Sicilia e in Umbria, prima di diventare Questore di Matera e poi di Foggia, fino a ricoprire incarichi direttivi al Viminale”.