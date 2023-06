Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di incendio e combustione illecita di rifiuti a Roccella Jonica dai Carabinieri. Una pattuglia dell’Arma, in servizio di controllo del territorio, attirata dal fumo denso e da fiamme propagatesi nell’area rurale di contrada Lacchi, hanno sorpreso un 27enne e un 30enne del posto. I due si davano alla fuga dopo aver dato alle fiamme un accumulo di vari materiali, tra cui alcuni rifiuti speciali come filtri di auto, bidoni di vernice e pneumatici. La zona è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estinguere l’incendio, mentre i due giovani sono stati dichiarati in stato d’arresto.