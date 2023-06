Si è dimessa questa mattina l’assessora comunale all’ambiente ed al verde pubblico di Crotone Isabella Secreto. Ad annunciarlo il sindaco Vincenzo Voce in una nota nella quale non si spiega i motivi della decisione. Motivi che sarebbero collegati alla recente operazione Glicine della Dda di Catanzaro in quanto tra gli indagati figura Salvatore Mazzei, marito dell’ormai ex assessora comunale. Mazzei è indagato per vicende del 2018 legate a presunte turbativa d’asta per la ricerca di immobili per uffici di Aterp e Asp di Crotone. Isabella Secreto, ingegnere e segretaria dell’Ance di Crotone, era stata nominata assessore da Voce il 5 gennaio del 2023 come esterna con deleghe in materia di Tutela dell’ambiente e sostenibilità ambientale, rifiuti, risanamento ambientale, politiche energetiche e transizione energetica, servizio idrico integrato, randagismo, verde pubblico. “Ringrazio l’ing. Secreto – ha scritto Voce – per il lavoro svolto, unanimamente apprezzato, che stava dando risultati particolarmente importanti. La ringrazio soprattutto per la sensibilità dimostrata con questa decisione che ne evidenzia lo spirito di squadra, l’attaccamento all’amministrazione e il senso di appartenenza alla comunità cittadina”.